12 000 рохинджа остались без крова после пожара в лагере беженцев в Бангладеш

Масштабный пожар охватил лагерь беженцев рохинджа в округе Кокс-Базар на юго-востоке Бангладеш. Сгорело 2000 построек, и 12 тысяч человек остались без крова. Многие не успели спасти свои вещи.

[беженец]:

«У меня семеро детей. Когда вспыхнул пожар, я нашёл не всех и пошёл на поиски. Вернувшись, я увидел, что все мои вещи сгорели. У меня ничего не осталось». [беженка]:

«Я ездила с мамой к врачу. Когда вернулась, всё было в огне. Мы не спасли ничего из нашего имущества».

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В числе сгоревших построек – 35 мечетей и 21 учебный центр для беженцев. О жертвах и пострадавших пока не сообщают. Причину пожара устанавливают.

Такие инциденты в лагерях беженцев не редкость. Постройки сделаны в основном из брезента, и огонь быстро перекидывается с одной на другую. Так, с января 2021 года по декабрь 2022-го в лагерях беженцев рохинджа произошло более 220 пожаров, в том числе 60 были вызваны поджогами. В марте 2021 года в результате такого бедствия погибло не менее 15 человек, десять тысяч построек сгорели.

За последние несколько десятилетий более миллиона рохинджа бежали в Бангладеш из Мьянмы. Из них 740 тысяч человек пересекли границу после того, как в августе 2017 года мьянманские военные начали спецоперацию против повстанцев-рохинджа. Боевики напали на полицейские блокпосты и убили девять правоохранителей.

Конфликт между рохинджа и мьянманцами длится много лет. Власти Мьянмы считают представителей этого этнического меньшинства нелегальными мигрантами из Бангладеш и не дают им гражданства. Однако те называют себя коренными жителями штата Ракхайн.

Пока все попытки ООН и правительства Бангладеш вернуть рохинджа в Мьянму были безуспешными. А после военного переворота в этой стране ситуация стала ещё сложнее.

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