На видео с дрона – огромный столб дыма, который поднимается над Хартумом – столицей Судана. Предполагается,..

ООН предупреждает, что от конфликта в Судане может бежать до 800 тыс. человек

На видео с дрона – огромный столб дыма, который поднимается над Хартумом – столицей Судана. Предполагается, что это последствие авиаударов и артиллерийского огня.

ООН предупреждает, что военный конфликт в третьей по населённости стране Африки может привести к массовому бегству людей в соседние государства. По прогнозам организации, беженцами могут стать до 800 тысяч человек.

[Абду Диенг, гуманитарный координатор ООН по Судану]:

«Как вы знаете, разрушительные бои в Судане продолжаются более двух недель. И этот конфликт превращает суданский гуманитарный кризис в полномасштабную катастрофу».

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Сотни людей были убиты и тысячи ранены в ходе столкновений между суданской армией и военизированными Силами оперативной поддержки в середине апреля.

На прошлой неделе иностранные правительства массово вывозили своих граждан по воздуху, морю и суше.

Среди таких была Нур Куллаб, которая восемь лет назад переехала в Судан изучать медицину. Её эвакуировали обратно домой в сектор Газа как раз перед тем, как она должна была получить диплом о высшем образовании.

[Нур Куллаб, эвакуированная из Судана]:

«Это был ужас. Когда видишь разбросанные везде тела, людей без конечностей, подожжённые банки, то чувствуешь, что это совершенно небезопасно. И в один день весь мой восьмилетний тяжёлый труд сошёл на нет».

Десятки тысяч суданцев бегут в соседние страны. Растут опасения, что это может пошатнуть стабильность во всём регионе.

[Абду Диенг, гуманитарный координатор ООН по Судану]:

«Мирные жители продолжают бежать от боевых действий. Многие из них укрываются в районах страны, которые не так сильно пострадали от конфликта. Побочный эффект кризиса для целого региона вызывает серьёзную озабоченность».

Командующий армией Судана и глава Сил оперативной поддержки разделили контроль над правительством после переворота 2021 года. Однако не смогли преодолеть разногласий во время запланированного перехода к гражданскому правлению.

Стороны договорились в воскресенье продлить перемирие на 72 часа. ООН сообщает, что в Саудовской Аравии, возможно, будут организованы мирные переговоры. Впрочем, звуки артиллерийского обстрела на улицах Хартума по-прежнему напоминают о том, что конфликт ещё далёк от разрешения.

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