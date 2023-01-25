Как боливийцы покупают миниатюры своих желаний

Тысячи боливийцев вышли на улицы Ла-Паса за миниатюрами своих желаний. В стране проходит ежегодный фестиваль «Аласита»,..

Тысячи боливийцев вышли на улицы Ла-Паса за миниатюрами своих желаний. В стране проходит ежегодный фестиваль «Аласита», посвящённый божеству изобилия Экеко.

Боливийцы верят, что, купив миниатюру дома или машины, а потом её освятив, смогут получить то же самое, только в реальную величину.

[Аида Масиас, жительница Ла-Паса]:

«Я счастлива, поскольку они меня благословили. Теперь я сожгу эти вещи. В этом году у меня есть цели. Они осуществятся, поскольку я всем сердцем в это верю».

На рынке можно приобрести миниатюру почти любого желания. Тут есть и крошечные пачки наличных, и документы об окончании вуза, компьютеры, стройматериалы и даже продукты питания.

[Хуан Ариспе, продавец]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В полдень католическая церковь также присоединяется к празднованию, благословляя дары в главном соборе Ла-Паса.

Вечером же проводят церемонию сожжения фальшивых денег и других предметов.

[Мерлина Серрано, жительница Ла-Паса]:«Каждый раз перед 24 января люди собираются и приносят то, что им дал Экеко, и о чём они просили в прошлом году».

Экеко изображают пухлым человеком с миниатюрными подвесками на одежде, представляющими физические и нематериальные желания.

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