Как боливийцы покупают миниатюры своих желаний

Тысячи боливийцев вышли на улицы Ла-Паса за миниатюрами своих желаний. В стране проходит ежегодный фестиваль «Аласита»,..
Дата загрузки: 2023-01-26
Боливийцы верят, что, купив миниатюру дома или машины, а потом её освятив, смогут получить то же самое, только в реальную величину.
[Аида Масиас, жительница Ла-Паса]:
«Я счастлива, поскольку они меня благословили. Теперь я сожгу эти вещи. В этом году у меня есть цели. Они осуществятся, поскольку я всем сердцем в это верю».
На рынке можно приобрести миниатюру почти любого желания. Тут есть и крошечные пачки наличных, и документы об окончании вуза, компьютеры, стройматериалы и даже продукты питания.
[Хуан Ариспе, продавец]:
«24 января мы почитаем Бога изобилия. Это просто вопрос веры. Нужно просто в него верить, тогда будешь здоровым, богатым и успешным».
В полдень католическая церковь также присоединяется к празднованию, благословляя дары в главном соборе Ла-Паса.
Вечером же проводят церемонию сожжения фальшивых денег и других предметов.[Мерлина Серрано, жительница Ла-Паса]:
«Каждый раз перед 24 января люди собираются и приносят то, что им дал Экеко, и о чём они просили в прошлом году».
Экеко изображают пухлым человеком с миниатюрными подвесками на одежде, представляющими физические и нематериальные желания.
Короткая ссылка на эту страницу: