Наводнение в ДР Конго: более 200 погибших

Более 200 человек стали жертвами наводнения в Демократической Республике Конго. Бедствие началось после сильного ливня на..
Дата загрузки: 2023-05-09
Более 200 человек стали жертвами наводнения в Демократической Республике Конго. Бедствие началось после сильного ливня на востоке страны.
[пострадавший от наводнения]:
«Я потерял жену и 16 детей. Все они погибли. Теперь я в доме один».
Местные общественные организации сообщают, что обнаружено уже 227 тел погибших.
[пострадавшая от наводнения]:
«Я лишилась мужа и теперь осталась одна с пятью детьми».
Разрушено много жилых домов и объектов инфраструктуры.
[Мартин Нгоньози, глава общественной организации]:
«Люди спят под открытым небом. Смыло целые школы. Мы не знаем, как школьники будут учиться. Мы призываем власти и международные организации помочь нам».
О помощи взывают и местные больницы.
[Норберт Валангулу Масамба, врач]:
«Со вчерашнего дня к нам поступило 56 пациентов. Им пытаются помочь, но нам не хватает лекарств и расходных материалов – перчаток, шприцев, компрессов».
Пострадавшая от наводнения конголезская провинция Южное Киву граничит с Руандой, которая на прошлой неделе также пострадала от наводнений и оползней. Там разрушено более 5000 домов и погибло не менее 130 человек.
В предыдущий раз наводнение похожей разрушительной силы было в ДР Конго в 2014 году. Тогда было разрушено более 700 домов. Более 130 человек пропали без вести.
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