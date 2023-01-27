Главный охотник Германии за нацистскими преступниками надеется, что ему удастся привести на скамью подсудимых больше обвиняемых...

Главный охотник за нацистами в Германии продолжает гонку со временем

Главный охотник Германии за нацистскими преступниками надеется, что ему удастся привести на скамью подсудимых больше обвиняемых. Томас Уилл продолжает свои расследования, связанные с Холокостом, несмотря на то, что большинству подозреваемых уже за 90, а многие другие скончались.

Недавно он передал ещё пять дел в прокуратуру Германии. Считает, что у них есть все шансы вылиться в судебные процессы.

[Томас Уилл, охотник за нацистскими преступниками]:

«Как долго продлится наша работа? Всё основано на том, что на убийство не распространяется срок давности. Так что пока преступники живы, мы будем расследовать дела».

Уилл возглавляет Центральное управление государственных судебных органов Германии по расследованию национал-социалистических преступлений. В 2015 году министры юстиции Германии согласились, что он должен продолжать работать «до тех пор, пока есть задачи судебного преследования».

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Поскольку выжившие в Холокосте умирают, есть опасения, что информация о геноциде шести миллионов европейских евреев в оккупированной немцами Европе может быть опровергнута.

Опрос, опубликованный в среду, показал, что почти четверть голландцев, родившихся после 1980 года, считают Холокост мифом или что число его жертв было сильно преувеличено.

В Израиле пережившие Холокост люди используют искусственный интеллект для записи своих воспоминаний для будущих поколений.

27 января отмечают 78 годовщину освобождения концлагеря Освенцим. Это также Международный день памяти жертв Холокоста, посвященный миллионам жертв нацистов.

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