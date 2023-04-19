Тренер в ЮАР помогает пожилым женщинам побороть страх перед водой

Побороть страх и улучшить здоровье – такая цель у этих пловцов. В бассейн в южноафриканском городе..

Побороть страх и улучшить здоровье – такая цель у этих пловцов. В бассейн в южноафриканском городе Соуэто ходит уже 40 пожилых женщин. Раньше никто из них не умел плавать. Теперь они осваивают это мастерство, подбадривая друг друга.

[Сибонгиле Молете, пловчиха]:

«Я чувствую себя хорошо, превосходно. Я помолодела, и мне словно 15 лет». [Гугулету Мхванази, пловчиха]:

«Я никогда в жизни не плавала. Но приходя сюда, я просто надеваю купальник и захожу в бассейн. Теперь я на пенсии и просто хочу что-то изменить в жизни».

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Инициатива принадлежит тренеру Сибусисо Забане. Когда началась пандемия, он решил помочь пожилым женщинам укрепить здоровье.

[Сибусисо Забане, тренер]:

«Раньше они уставали во время тренировок. Теперь эти бабушки даже ходят в футбольный клуб».

Многие женщины ходят в бассейн больше года. На тренировках учатся правильно дышать и держаться на воде. Некоторые уже обходятся без доски и аквапалок.

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