ЕС хочет высылать больше мигрантов обратно домой

Министры Европейского Союза обсудили нелегальную миграцию. Они искали способы сократить число прибывающих, а также высылать больше..

Министры Европейского Союза обсудили нелегальную миграцию. Они искали способы сократить число прибывающих, а также высылать больше людей. После ослабления пандемических ограничений в блок хлынул новый поток искателей убежища.

Некоторые участники снова поддержали идеи о том, чтобы построить заграждения на границах, а также договориться о создании миграционных центров за пределами Европы.

[Мария Мальмер Стенергард, министр миграции Швеции]:

«На рабочей сессии по миграции и предоставлении убежища мы сфокусировали внимание на том, как снизить давление нелегальной миграции на ЕС, эффективно сотрудничая с третьими странами в вопросах возвращения».

По данным агентства Frontex, в прошлом году в ЕС нелегально попало около 330 тысяч мигрантов. Это самый высокий показатель с 2016 года. При этом самый большой рост потока искателей убежища наблюдается на маршруте через Западные Балканы.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Еврокомиссар внутренних дел ЕС сказала на встрече 27 министров миграции ЕС, что наблюдается огромный рост числа нелегальных мигрантов и очень низкий уровень возвращений.

[Ильва Йоханссон, еврокомиссар внутренних дел ЕС]:

«Высылка – один из самых эффективных стимулов для предотвращения незаконного прибытия тех, кто не нуждается в международной защите. И рост нерегулярных прибытий, вероятно, был из стран, где они не нуждаются в международной защите. Мы видели много марокканцев, египтян, тунисцев, бангладешцев, пакистанцев, турок, кубинцев, индийцев. Конечно, возвращение здесь действительно важно».

Дания, Нидерланды, Латвия и ещё ряд стран поддержали идею визового давления примерно на 20 государств, включая Ирак и Сенегал, которые, по мнению ЕС, не сотрудничают в возвращении своих граждан. Сегодня только около пятой части людей из этих стран отправляют обратно.

Переговоры министров проходят в преддверии саммита лидеров ЕС 9-10 февраля. На нём также обсудят вопрос нелегальной миграции.

Короткая ссылка на эту страницу: