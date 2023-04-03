Ежегодные гонки на повозках, запряжённых волами, прошли в Камбодже. Так здесь традиционно отмечают приближение камбоджийского Нового..

Гонки на волах в Камбодже прошли впервые после пандемии

Ежегодные гонки на повозках, запряжённых волами, прошли в Камбодже. Так здесь традиционно отмечают приближение камбоджийского Нового года, который отмечают в середине апреля.

Победителем в этом году стал 32-летний Чхуум Вичет. По его словам, такое мероприятие позволяет сохранить традицию воловьих повозок, которая берёт истоки в древней кхмерской культуре. Оно также напоминает о важности разведения этих животных.

[Чххум Вичет, победитель гонки]:

«Я так счастлив. Я усердно работал, чтобы натренировать волов, и теперь я победил. Я преуспел в этом деле, поэтому очень рад».

Победителю этого года вручили приз в размере около 300 долларов США. За второе место дали 250 долларов, а за третье – около 200.

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В целом в гонке участвовало 39 погонщиков. Также пришло много зрителей, включая местных жителей, любителей спорта из соседних провинций и – иностранных туристов.

[Норн Срейнин, местная жительница]:

«Мне понравилось в гонке то, что их повозки были очень красивые. Это древняя кхмерская культура. Хорошо, что молодые люди этому учатся. В будущем они будут продолжать этим заниматься».

Повозки исторически использовались в Камбодже для фестивалей и мероприятий, включая буддийские церемонии и свадьбы. На них перевозили товары и людей. Сегодня их в основном задействуют в гонках на волах.

В предыдущие несколько лет подобные мероприятия не проводили из-за пандемии. В этом году их переносят на более крупные поля, чтобы привлечь больше участников и зрителей.

Мероприятие организовало Управление культуры провинции в сотрудничестве с Федерацией молодежи Камбоджи и провинциальными ассоциациями заводчиков волов.

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