Гонки «Железного человека»: компания Gravity организует международный турнир

Изобретатель реактивного костюма Ричард Браунинг объявил о планах организовать международную серию гонок. Это будут мероприятия со..

Изобретатель реактивного костюма Ричард Браунинг объявил о планах организовать международную серию гонок. Это будут мероприятия со знаменитостями и спортсменами в живописных прибрежных местах по всему миру.

Согласно плану, пилоты будут соревноваться друг с другом в реактивных костюмах с тормозной мощностью в 1500 лошадиных сил.

[Ричард Браунинг, основатель Gravity]:

«В серии гонок будут участвовать и парни, и девушки. Многие лица будут вам хорошо знакомы. Они объединятся в знаковых местах над водой, расширяя границы человеческих и машинных технологий. Это будет похоже на фильм о супергероях Marvel».

Водный парк «Лагуна» в Лондоне стал местом, где на реактивных костюмах Jet Suit установили первый рекорд Гиннесса по скорости. В 2018 году на нём разогнались до 51 километра в час. В 2019 скорость увеличили до 137 километров.

[Ричард Браунинг, основатель Gravity]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Каждый раз во время полёта я получаю огромное удовольствие. Я летал в 38 разных странах, участвовал как минимум в 200 мероприятиях сам и с командой, и каждый раз не могу поверить, что отрываюсь от земли и лечу, как иногда бывает во сне».

За шесть лет существования проекта Gravity Industries инвестировала в разработку летающих костюмов более 38 миллионов долларов.

В ходе разработки летательных средств компания сотрудничает со службами парамедиков и различными специальными и элитными спецподразделениями. Ожидается, что реактивные костюмы будут использовать для ряда гражданских и военных целей.

Браунинг говорит, что компания также намерена развивать свой бизнес в сфере развлечений и обучения полётам.

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