11-летний сириец стал самым молодым членом сборной Германии по шахматам

Хуссейну было всего четыре года, когда он начал просить отца научить его играть в шахматы. Сначала..
Дата загрузки: 2023-04-11
[Мустафа Бесу, отец мальчика]:
«В нашей семье мы всегда вместе играли в шахматы. Мой отец и мы с братьями. Хуссейн приходил и спрашивал, как двигать фигуры, как играть в игру, и так он выучил основные ходы. Затем он начал видеть тактические ходы, которых мы не увидели бы. Через шесть или семь месяцев Хуссейн стал очень хорошо играть в шахматы».
Уже в конце апреля 11-летний Хуссейн сыграет за команду Германии по шахматам на чемпионате в Хорватии. Это сделает его самым молодым игроком сборной в истории Шахматной федерации страны.
[Хуссейн Бесу, шахматист]:
«Все, с кем я играю, старше, и возможно, у них немного больше опыта. Но здорово, что я могу играть. Это фантастическая возможность».
Семья мальчика бежала из Сирии в 2016 году. Получив статус беженца и поселившись в городе Липпштадт, отец сразу нашёл в городке шахматный клуб, чтобы Хусейн смог продолжать своё увлечение.
Гроссмейстеры вскоре увидели, что мальчик намного опережает других детей. Они порекомендовали родителям Хусейна отдать его в клуб государственного уровня.
Учитель мальчика вспоминает, что однажды во время занятий детям предложили в середине игры поменяться сторонами.
[Андреас Кюлер, учитель мальчика]:
«Хусейн категорически отказался переворачивать свою доску и сказал, что лучше вообще прекратит игру».
Тренер считает, что приверженность игре и желание побеждать – это важные составляющие таланта мальчика.
В 10 лет Хусейн победил в немецком турнире. А в 2022 году занял третье место на чемпионате мира среди детей до 12 лет.
Его семья запустила кампанию по сбору средств, чтобы оплачивать занятия и поездки на турниры. Они надеются, что он найдёт спонсора и станет звездой в мире шахмат.
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