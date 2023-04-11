11-летний сириец стал самым молодым членом сборной Германии по шахматам

Хуссейну было всего четыре года, когда он начал просить отца научить его играть в шахматы. Сначала..

[Мустафа Бесу, отец мальчика]:

«В нашей семье мы всегда вместе играли в шахматы. Мой отец и мы с братьями. Хуссейн приходил и спрашивал, как двигать фигуры, как играть в игру, и так он выучил основные ходы. Затем он начал видеть тактические ходы, которых мы не увидели бы. Через шесть или семь месяцев Хуссейн стал очень хорошо играть в шахматы».

Хуссейну было всего четыре года, когда он начал просить отца научить его играть в шахматы. Сначала его интерес не восприняли всерьёз, но когда мальчик стал учиться, то быстро освоил базовые ходы и удивил всех своим талантом.

Уже в конце апреля 11-летний Хуссейн сыграет за команду Германии по шахматам на чемпионате в Хорватии. Это сделает его самым молодым игроком сборной в истории Шахматной федерации страны.

[Хуссейн Бесу, шахматист]:

«Все, с кем я играю, старше, и возможно, у них немного больше опыта. Но здорово, что я могу играть. Это фантастическая возможность».

Семья мальчика бежала из Сирии в 2016 году. Получив статус беженца и поселившись в городе Липпштадт, отец сразу нашёл в городке шахматный клуб, чтобы Хусейн смог продолжать своё увлечение.

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Гроссмейстеры вскоре увидели, что мальчик намного опережает других детей. Они порекомендовали родителям Хусейна отдать его в клуб государственного уровня.

Учитель мальчика вспоминает, что однажды во время занятий детям предложили в середине игры поменяться сторонами.

[Андреас Кюлер, учитель мальчика]:

«Хусейн категорически отказался переворачивать свою доску и сказал, что лучше вообще прекратит игру».

Тренер считает, что приверженность игре и желание побеждать – это важные составляющие таланта мальчика.

В 10 лет Хусейн победил в немецком турнире. А в 2022 году занял третье место на чемпионате мира среди детей до 12 лет.

Его семья запустила кампанию по сбору средств, чтобы оплачивать занятия и поездки на турниры. Они надеются, что он найдёт спонсора и станет звездой в мире шахмат.

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