Производители сладостей на Шри-Ланке не могут заработать в Тамильский Новый год

Сладости – популярная еда во время Тамильского Нового года на Шри-Ланке. Но в этом году продавцы..
Дата загрузки: 2023-04-14
Приянти Амунува ведёт небольшой бизнес по производству сладостей. Говорит, что расходы уже превышают её прибыль. Более того, клиенты затягивают пояса потуже. Женщине не хватает денег даже на оплату счетов.[Приянти Амунува, производительница сладостей]:
«Ввиду экономических трудностей, с которыми сталкиваются люди, я не уверена, сможем ли мы продать всё, что производим. Надеюсь, сможем».
Тамилы – крупнейшее этническое меньшинство страны. Они отмечают свой Новый год 14 апреля. Обычно в этот период миллионы шри-ланкийцев собираются в кругу семьи, а также дарят друг другу одежду и сладости.
Женщина основала бизнес четыре года назад. А её муж открыл рядом с домом магазин, чтобы продавать продукцию.[покупатель]:
«Мы покупаем то, что нам нужно, чтобы встретить Новый год. Цены здесь разумные, а еда свежая».
Шри-Ланка переживает худший финансовый кризис с момента обретения независимости от Великобритании в 1948 году. Его вызвала острая нехватка долларов, которая сопровождается резкой инфляцией и рецессией в экономике.
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