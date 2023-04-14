Сладости – популярная еда во время Тамильского Нового года на Шри-Ланке. Но в этом году продавцы..

Производители сладостей на Шри-Ланке не могут заработать в Тамильский Новый год

Сладости – популярная еда во время Тамильского Нового года на Шри-Ланке. Но в этом году продавцы говорят, что продажи падают, поскольку страна борется с худшим экономическим кризисом за последние десятилетия.

Приянти Амунува ведёт небольшой бизнес по производству сладостей. Говорит, что расходы уже превышают её прибыль. Более того, клиенты затягивают пояса потуже. Женщине не хватает денег даже на оплату счетов.

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[Приянти Амунува, производительница сладостей]:«Ввиду экономических трудностей, с которыми сталкиваются люди, я не уверена, сможем ли мы продать всё, что производим. Надеюсь, сможем».

Тамилы – крупнейшее этническое меньшинство страны. Они отмечают свой Новый год 14 апреля. Обычно в этот период миллионы шри-ланкийцев собираются в кругу семьи, а также дарят друг другу одежду и сладости.

Женщина основала бизнес четыре года назад. А её муж открыл рядом с домом магазин, чтобы продавать продукцию.

[покупатель]:«Мы покупаем то, что нам нужно, чтобы встретить Новый год. Цены здесь разумные, а еда свежая».

Шри-Ланка переживает худший финансовый кризис с момента обретения независимости от Великобритании в 1948 году. Его вызвала острая нехватка долларов, которая сопровождается резкой инфляцией и рецессией в экономике.

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