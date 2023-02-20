Ещё 12 гепардов прибыли в Индию в рамках программы восстановления популяции

12 гепардов прибыли в Индию из Южной Африки. Теперь они будут обитать в национальном парке Куно...
Дата загрузки: 2023-02-21
Они присоединятся к восьми гепардам из соседней Намибии, которых выпустили в национальный парк в центральной Индии в прошлом году.
Главный министр штата Мадхья-Прадеш лично поднял ворота контейнера с гепардами.
[Шиврал Сингх Чоухан, главный министр штата Мадхья-Прадеш]:
«Сегодня из Южной Африки в Индию привезли ещё 12 гепардов. Ранее доставили восемь. Если добавить сегодняшних 12, то теперь их 20».
7 самцов и 5 самок – первые из десятков гепардов, которых Южная Африка пообещала Индии в течение ближайших десяти лет.
[С. П. Ядав, ветеринар]:
«Я очень рад сообщить, что все гепарды полностью здоровы и очень активны. Сегодня их выпустили в национальный парк Куно, и они очень бдительны».
Гепард – самое быстрое наземное животное на Земле. Индийский подвид вымер в стране ещё в 1952 году.
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