12 гепардов прибыли в Индию из Южной Африки. Теперь они будут обитать в национальном парке Куно...

Ещё 12 гепардов прибыли в Индию в рамках программы восстановления популяции

12 гепардов прибыли в Индию из Южной Африки. Теперь они будут обитать в национальном парке Куно. Их привезли в рамках межправительственного соглашения о восстановлении популяции этих больших кошек в стране.

Они присоединятся к восьми гепардам из соседней Намибии, которых выпустили в национальный парк в центральной Индии в прошлом году.

Главный министр штата Мадхья-Прадеш лично поднял ворота контейнера с гепардами.

[Шиврал Сингх Чоухан, главный министр штата Мадхья-Прадеш]:

«Сегодня из Южной Африки в Индию привезли ещё 12 гепардов. Ранее доставили восемь. Если добавить сегодняшних 12, то теперь их 20».

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7 самцов и 5 самок – первые из десятков гепардов, которых Южная Африка пообещала Индии в течение ближайших десяти лет.

[С. П. Ядав, ветеринар]:

«Я очень рад сообщить, что все гепарды полностью здоровы и очень активны. Сегодня их выпустили в национальный парк Куно, и они очень бдительны».

Гепард – самое быстрое наземное животное на Земле. Индийский подвид вымер в стране ещё в 1952 году.

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