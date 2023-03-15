Новый тренд: невеста создала «огненное» свадебное платье

У американки Тейлор Энн Линко был небольшой арт-бизнес по росписи лица и моделированию воздушных шаров. Но благодаря собственной свадьбе у неё произошли коренные перемены и в творчестве, и бизнесе.
К свадебному торжеству Энн выбрала белое платье. Но девушка хотела, чтобы оно было уникальным, поэтому решила его покрасить. Ей нравилось сочетание жёлтого, оранжевого, красного, бордового, фиолетового и синего цветов. За неделю до свадьбы она завершила работу.
Результат оказался именно таким, как она себе представляла. Энн описала его так: «Свадебное, но красочное. Традиционное, но уникальное. Смелое, но элегантное». Жениху и всем родственникам платье очень понравилось.
Фото свадебного «огненного платья» в соцсетях стало вирусным. Энн посыпались заказы. Девушка купила оборудование и сняла студию. Она открыла бизнес по росписи свадебных платьев. Посмотрите галерею свадебных нарядов.