Коллеги собрались у аппетитного торта в одной из рекрутинговых фирм в Ноттингеме. [работница компании

Приносить торты в офис так же плохо, как пассивное курение

[работница компании]:

«Знаете, если кто-то не хочет есть торт, он не обязан это делать. Сегодня так со многими вещами. Если не хочешь чего-то делать, ты не обязан».

Коллеги собрались у аппетитного торта в одной из рекрутинговых фирм в Ноттингеме.

Так заставляют ли сладкие офисные угощения делать нездоровый выбор во время работы?

Глава Агентства по пищевым стандартам Великобритании профессор Сьюзан Джебб считает, что да. По её мнению, торты в офисе следует рассматривать как пассивное курение.

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Сьюзан говорит, что если никто не принёс бы в офис торт, то она бы его не ела. При этом любой по своему желанию сам может купить себе сладкое. Так же, как и пойти в бар для курящих.

Диетологи отмечают, что в офисной среде не все коллеги считают вежливым отказаться от угощения.

[Лоу Уолкер, диетолог]:

«Кажется очевидным просто сказать: «Нет, спасибо. Я не буду есть». К сожалению, многим людям трудно отказаться. Они растеряны, но именно это и способствует кризису ожирения».

Поднял эту проблему даже премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Так, приближённые к нему люди отмечали, что он «очень неравнодушен к кусочку торта».

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