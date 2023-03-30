Гигантские шоколадные пасхальные яйца показали на выставке в Брюсселе

Двадцать лучших бельгийских шоколатье представили коллекцию уникальных пасхальных творений. Здесь и инкрустированное драгоценными камнями яйцо Фаберже,..

Двадцать лучших бельгийских шоколатье представили коллекцию уникальных пасхальных творений. Здесь и инкрустированное драгоценными камнями яйцо Фаберже, и статуя моаи с острова Пасхи.

Яйца высотой 50-60 сантиметров – все съедобные, но не для продажи. Их выставили на постаментах, достойных художественного музея, в шикарном брюссельском отеле.

Здесь можно не только посмотреть на сами творения, но и познакомиться с мастерами шоколадного дела.

Британцу Майклу Льюису-Андерсону понадобился всего день, чтобы из 45 килограммов шоколада создать своё королевское синее яйцо в стиле Фаберже.

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[Майкл Льюис-Андерсон, шоколатье]:

«На самом деле, оно довольно тяжёлое. Страшновато было его транспортировать. Например, когда оно подпрыгивало, то не хотелось, чтобы произошёл эффект Пизанской башни, чтобы оно развалилось в Брюсселе».

А удостоенный наград шоколадный мастер Фредерик Блондель создал яйцо внутри яйца и украсил всё это картами мира. На творение его вдохновила тема климата.

[Фредерик Блондель, шоколатье]:

«Мы хотели представить мир. Думаю, что это важный факт сегодня, учитывая всё, что происходит. Мы должны позаботиться о нашем мире». [Марк Дюкобу, организатор выставки]:

«Мы хотели собрать вместе шоколатье и кондитеров, пригласили 20 из них для этого первого в своём роде мероприятия. Эти люди увлечены искусством и делятся своим опытом».

Выставка будет продолжаться в отеле до Пасхи.

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