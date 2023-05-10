У входа в кафе в Найроби гостей встречает юная кенийка Наташа Мванги. У неё церебральный паралич,..

В кафе в Кении дают работу молодым людям с умственными и нервными заболеваниями

У входа в кафе в Найроби гостей встречает юная кенийка Наташа Мванги. У неё церебральный паралич, и раньше она о работе даже не мечтала. Но в это заведение принимают сотрудников с различными нервными заболеваниями и умственной отсталостью.

Кафе недавно открыла Диана Айоо. По профессии она инженер-механик, но ей пришлось стать экспертом в области когнитивных нарушений. Побудила к этому болезнь дочери.

[Диана Айоо, владелица кафе]:

«Меня вдохновила моя 6-летняя дочери Айира, и кафе названо её именем. У неё аутизм и редкая болезнь, которая сопровождается умственной отсталостью. Я знаю, что общество таких людей не принимает, и о них не заботятся. Я хочу показать миру, что даже таким людям можно дать шанс».

В кафе приходят работать молодые люди с аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, церебральным параличом и дислексией.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Саймон Ньюки, сотрудник кафе]:

«Мне нравится здесь, потому что хозяйка хорошо относится к людям с ограниченными интеллектуальными возможностями. И мне нравится то, что здесь таким людям дают работу и дарят любовь. Также для меня это возможность идти вперёд».

Диана говорит, что к ней постоянно приходят родители детей-инвалидов и просят взять их на работу. Однако количество мест ограничено.

[Диана Айоо, владелица кафе]:

«У меня здесь есть и волонтёры. Пока я им не плачу зарплату. Просто их родители говорят, что для детей важно даже просто выйти из дома и пойти на работу. Это даёт смысл в жизни». [Оскар Одуор, отец юноши с аутизмом]:

«Мы должны дать шанс людям с такими болезнями. Должны показать, что они могут работать так же, как и любой другой человек».

В кафе приезжают клиенты со всей кенийской столицы. Некоторые также страдают от различных когнитивных нарушений. Здесь они могут побеседовать с другими гостями и обсудить свои проблемы. Кроме того, в кафе проходят семинары. На них родителям объясняют, как правильно помогать ребёнку с умственной отсталостью или нервным заболеванием.

Короткая ссылка на эту страницу: