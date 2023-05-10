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Съедобный индийский дворец стал самым большим в мире тортом с королевской глазурью

Съедобный индийский дворец стал самым большим в мире тортом с королевской глазурью

Башни, балконы и изящные украшения на окнах. Это архитектурное творение полностью съедобно. Его создала индийская художница..

Дата загрузки: 2023-05-10

Съедобный индийский дворец стал самым большим в мире тортом с королевской глазурью

Башни, балконы и изящные украшения на окнах. Это архитектурное творение полностью съедобно. Его создала индийская художница Прачи Дхабал Деб, чем побила собственный рекорд.

Этот дворец стал самым большим в мире веганским тортом в королевской глазури. Достижение зарегистрировала Всемирная книга рекордов.

Мастер говорит, что её вдохновили индийские дворцы и памятники архитектуры.

[Прачи Дхабал Деб, художница-оформитель]:

«Смотришь и видишь знакомые памятники и дворцы. Окна, двери и купола – всё вдохновлено индийской архитектурой. Я хотела создать что-то величественное».

Длина торта – три метра, ширина – метр и 16 сантиметров, высота – метр и 43 сантиметра. Весит дворец 200 килограммов.

Предыдущий рекорд Прачи установила в прошлом году. Тогда она создала гигантский торт в виде Миланского собора.

Художница разработала собственный рецепт королевской глазури – без яичного белка. Дело в том, что в Индии крем на основе яиц не популярен.
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