Съедобный индийский дворец стал самым большим в мире тортом с королевской глазурью

Башни, балконы и изящные украшения на окнах. Это архитектурное творение полностью съедобно. Его создала индийская художница..
Дата загрузки: 2023-05-10
Башни, балконы и изящные украшения на окнах. Это архитектурное творение полностью съедобно. Его создала индийская художница Прачи Дхабал Деб, чем побила собственный рекорд.
Этот дворец стал самым большим в мире веганским тортом в королевской глазури. Достижение зарегистрировала Всемирная книга рекордов.
Мастер говорит, что её вдохновили индийские дворцы и памятники архитектуры.
[Прачи Дхабал Деб, художница-оформитель]:
«Смотришь и видишь знакомые памятники и дворцы. Окна, двери и купола – всё вдохновлено индийской архитектурой. Я хотела создать что-то величественное».
Длина торта – три метра, ширина – метр и 16 сантиметров, высота – метр и 43 сантиметра. Весит дворец 200 килограммов.
Предыдущий рекорд Прачи установила в прошлом году. Тогда она создала гигантский торт в виде Миланского собора.
Художница разработала собственный рецепт королевской глазури – без яичного белка. Дело в том, что в Индии крем на основе яиц не популярен.
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