Яблочные сады Англии больше не приносят прибыли

Это ферма Джеймса Смита на юге Англии. Здесь его семья выращивала яблоки с 1882 года. Но..

Это ферма Джеймса Смита на юге Англии. Здесь его семья выращивала яблоки с 1882 года.

Но теперь фрукт, благодаря которому графство Кент называют «Садом Англии», перестал приносить прибыль. Поэтому Смит вырубает свои деревья. Десятки черенков уже лежат на земле.

Фермер годами пытался выйти на прибыль от продажи яблок супермаркетам.

Проблемы создавали непредсказуемая погода и «брексит», из-за которого стало меньше сезонных рабочих.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Но самый большой удар нанесла инфляция, которая обрушилась на Европу в прошлом году.

[Джеймс Смит, фермер]:

«Этому саду около 10 лет. Мы вырубаем его, поскольку я просто не могу позволить себе тратить на него деньги. Мы вырубаем 70-80% деревьев, чтобы не тратить деньги на выращивание ещё одного урожая, который я вряд ли смогу продать».

Чтобы Джеймс смог выйти хотя бы на ноль от продажи урожая 2022 года, супермаркеты должны заплатить ему на 20% больше, чем в прошлом году.

Но они предложили цену, которая лишь на 0,8% выше.

Фермер говорит, что после многих лет убытков это стало последней каплей.

[Джеймс Смит, фермер]:

«Я просто не знаю, что делать. Мы выращиваем, собираем и храним урожай, а потом розничные продавцы Великобритании отказываются платить нам резонную цену за наш труд. К нам не проявляют никакой лояльности ни продавцы, ни правительство».

Супермаркеты говорят, что им необходимо сдерживать цены ради потребителей. Так, в марте продукты питания подорожали на рекордные 17,5%.

Между тем, последний урожай яблок Смита не продали. Фермер решил адаптироваться. Он купил оборудование для производства сока. Ради этого сохранил часть яблочных деревьев.

А на остальной территории фермы теперь будут разводить кур и свиней.

Короткая ссылка на эту страницу: