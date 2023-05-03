Почему собака носит курице игрушки

Криста Хаббард взяла домой цыплёнка, когда тому было несколько дней. Через полгода у Пери (так назвали цыплёнка) заболели глаза. Несмотря на лечение, курица ослепла.

«Мы сделали приспособления, чтобы помочь ей, когда она ослепла. Поставили миски, которые издают шум, специальные низкие перекладины для насестов, пуфик в гостиной, чтобы она могла «смотреть» телевизор с нами по вечерам», – рассказала женщина.



Питбуль по кличке Тадж сразу почувствовал, что поведение курицы после болезни изменилось и ей нужна помощь. «Таджу было три года, когда он помогал ей находить дорогу. Он стал собакой-поводырём для курицы», – вспоминает Криста. Пёс направлял и защищал Пери. Они вместе дремали и грелись на солнце.



Курица и собака дружили восемь лет, пока не умер Тадж. После потери четвероного друга, Пери ходила потерянная.



Семья Хаббардов решила взять двух щенков, надеясь, что они подружатся с курицей. Пери оживилась, радуясь появлению новых друзей. Особенно она привязалась к Грейси. Питбуль приносил Пери игрушки и сидел рядом.



«Когда Пери во дворе занимается куриными делами, Грейси лежит за оградой и ждёт её (у курицы огороженная территория, так как у нас бассейн). Когда Пери на своём пуфике «смотрит» телевизор, Грейси приносит ей игрушку. Утром, когда мы встаём, Грейси первым делом бежит к спящему другу», – поделилась Криста. Друзья стали неразлучны. Грейси всегда следит, чтобы Пери была в безопасности.