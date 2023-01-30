Новая выставка рассказывает об удивительных аксолотлях Мексики

Выставка, посвящённая аксолотлю, открылась в зоопарке Чапультепек Мехико. Она рассказывает об истории этого уникального земноводного, находящегося..

Выставка, посвящённая аксолотлю, открылась в зоопарке Чапультепек Мехико. Она рассказывает об истории этого уникального земноводного, находящегося под угрозой исчезновения.

Аксолотли удивительны тем, что это личинки некоторых видов земноводных из отряда хвостатых. Они достигают половой зрелости и становятся способным к размножению, не превратившись во взрослую форму.

При этом они могут регенерировать утраченные конечности и повреждённые ткани тела, даже сердце и мозг.

Кроме того, ученые зафиксировали их способность дышать и лёгкими, и жабрами, а также поглощать кислород через кожу, что делает их особенно уязвимым перед загрязнённой водой.

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[Фернандо Гуаль, глава отдела фауны в зоопарке]:

«Существует лишь несколько животных, которые могут регенерировать кожу, мышцы, кости, кровеносные сосуды, нервы, сердце, мозг. Это привлекло внимание людей, и эти механизмы были изучены, потому что однажды мы сможем применить эти геномные методы на людях».

Это земноводное обитает только в Мексике. Его численность сокращается из-за серьёзной угрозы его естественной среде обитания.

[посетитель зоопарка]:

«На самом деле я очень взволнован тем, что могу увидеть, как они едят, как живут, и просто какие они». [посетительница зоопарка]:

«Для меня это прекрасная возможность узнать о мексиканском аксолотле, мексиканском виде, особенно потому, что он находится под угрозой исчезновения».

Больше всего известны аксолотли, обитающие в южном районе Мехико – Сочимилько, где находятся древние каналы ацтеков. Однако в стране насчитывается ещё 16 видов этих земноводных.

При этом когда-то их численность была огромной. Однако из-за разрастания городов и загрязнения воды аксолотли почти вымерли.

Несмотря на это, на Сочимилько по-прежнему приходится почти 11% биоразнообразия Мексики, включая 370 видов земноводных. По этому показателю район занимает пятое место в мире.

Примечательно, что аксолотля можно превратить во взрослое земноводное. При этом у него исчезнут внешние жабры, а также изменится окрас и форма тела. Превращение происходит, если переселить аксолотля в более сухую и прохладную среду или понизить уровень воды при домашнем разведении.

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