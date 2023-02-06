Чистильщики канализаций Парижа против пенсионной реформы

38-летний Гийом Конрад три-четыре раза в неделю ходит по канализационной системе Парижа и контролирует аварийную очистку и ремонт. Это тяжело, но свою работу он любит.

Правда, его очень расстроили планы правительства повысить пенсионный возраст на два года. Говорит, что его профессию можно считать одной из самых опасных в мире. При этом она мало изменилась со времён своего появления. Отложения по-прежнему чистят вручную и лопатами.

[Гийом Конрад, чистильщик канализации Парижа]:

«Мы подвержены риску падения, у нас часто наблюдаются нарушения опорно-двигательного аппарата из-за ношения тяжестей, мы заражаемся разными вирусами. Это крайне опасно, и это реальная проблема. Думаю, это можно считать самой опасной профессией».

Гийом говорит, что десятки лет проработал в этой сфере и не хочет спустя время заниматься поиском новой работы, поскольку ничего другого не умеет.

[Гийом Конрад, чистильщик канализации Парижа]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я всё ещё молод и динамичен. Когда мы поднимаемся по лестнице и несём что-то тяжёлое, то я справляюсь. Но в 50-55 лет я не смогу работать так же. При этом даже через 50 лет эта работа останется прежней, ведь канализация не изменится».

Любой из команды Гийома раньше мог уйти на пенсию в 52 года при условии, что проработал там всю карьеру. При новой системе это будет 54 года.

Ещё один работник, 53-летний Стефан Руану работает в парижской бригаде 25 лет. Часто это круглосуточный труд без выходных. Кроме того, раньше ни масок, ни защитных костюмов не было. Это сказалось на здоровье.

[Стефан Руану, чистильщик канализации Парижа]:

«Проблема позднего выхода на пенсию в нашей профессии очень актуальна, а теперь добавляют ещё два года. Это будет трудно принять. Не представляю, как мы выдержим. Нам и так физически очень тяжело».

Обычный пенсионный возраст во Франции сегодня составляет 62 года. Постепенно его увеличат до 64 лет. А с 2027 года для получения полной пенсии необходимо будет проработать 43 года.

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