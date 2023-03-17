Подожжённые автомобили, разбитые витрины магазинов и клубы слезоточивого газа. Так выглядели улицы Парижа в четверг вечером...

Погромы в Париже после принятия непопулярной пенсионной реформы

Подожжённые автомобили, разбитые витрины магазинов и клубы слезоточивого газа. Так выглядели улицы Парижа в четверг вечером.

Правительство Эмманюэля Макрона приняло непопулярную пенсионную реформу без голосования в парламенте. Это вызвало резкое недовольство, ведь в последние дни тысячи французов выходили на протесты и стачки именно из-за этого законопроекта.

Теперь в стране начнут поэтапно увеличивать пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн использовала специальную процедуру, чтобы принять непопулярный законопроект о пенсиях через Национальное собрание без голосования.

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Заседание было прервано на две минуты после того, как часть законодателей стала исполнять национальный гимн, не позволяя премьеру выступить.

Но в конце концов Борн использовала статью 49.3 конституции и приняла закон.

Правительство говорит, что реформа крайне важна, чтобы пенсионная система не разорилась.

[Элизабет Борн, премьер-министр Франции]:

«Мы не можем рисковать будущим наших пенсий. Эта реформа необходима».

До этого в парламенте несколько недель проходили бурные дебаты. Однако Макрону всё же пришлось задействовать конституцию, поскольку он не смог заручиться большинством голосов.

Лидер крайне правых Марин Ле Пен уже заявила, что Борн должна уйти в отставку.

В течение нескольких недель в Париже и за его пределами продолжались забастовки и массовые протесты, а на улицах накапливался мусор.

Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство избирателей выступают против пенсионной реформы.

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