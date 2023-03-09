Тысячи французов снова протестуют против пенсионной реформы

В Париже тысячи демонстрантов прошли маршем против пенсионной реформы. Профсоюзы снова активизировали выступления, поскольку считают, что..

[Филипп Мартинес, глава профсоюза]:

«Это проблема с демократией. Это проблема уважения людей со стороны президента республики».

В Париже тысячи демонстрантов прошли маршем против пенсионной реформы. Профсоюзы снова активизировали выступления, поскольку считают, что правительство к ним не прислушивается.

Это шестая забастовка с середины января. Она привела к перебоям в движении пригородных и скоростных поездов. Также приостановили поставки топлива и закрыли много школ.

Президент Эммануэль Макрон планирует поднять пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Ожидается, что парламент должен утвердить реформу до конца этого месяца.

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Профсоюзы обещают сделать забастовки постоянными, привлекая работников железных дорог и нефтеперерабатывающих заводов. А это может привести к транспортному коллапсу и больно ударить по экономике в разгар энергетического кризиса.

[Паскаль Лаббе, протестующий]:

«Я пришёл выразить своё недовольство, поскольку, лично я работаю на себя, и пенсия у меня будет небольшая, но я делаю это ради детей». [Лу Ван Риссель, протестующая]:

«Наше правительство нас не слушает. Оно заткнуло себе уши. Нужно, чтобы такие протесты проходили везде и постоянно. Вижу, что некоторые люди выходят, но потом считают, что с них достаточно».

Уличные акции протеста прошли примерно в 300 городах по всей Франции. Опросы показывают, что пенсионная реформа крайне непопулярна среди широкой общественности.

При этом правительство настаивает на том, что план необходим, поскольку пенсионная система на грани краха.

Макрон не имеет абсолютного большинства в парламенте. Это означает, что путь документа через законодательный орган будет тернистым. Возможно, правительству придётся использовать особые конституционные полномочия, чтобы обойти парламентское голосование.

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