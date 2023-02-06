После того как истребитель США сбил предполагаемый китайский дирижабль-разведчик, среди американских политиков начали звучать взаимные обвинения..

Почему китайский шар-разведчик около недели летал над США

После того как истребитель США сбил предполагаемый китайский дирижабль-разведчик, среди американских политиков начали звучать взаимные обвинения в том, что на это ушло около недели.

Депутаты-республиканцы раскритиковали президента-демократа Джо Байдена за то, что он не приземлил воздушный шар раньше.

Так, сенатор из Арканзаса сказал, что американцы не должны были позволить аппарату пролететь через всю континентальную часть Соединённых Штатов.

В воздушное пространство США шар зашёл в районе Аляски. Он пролетел над Канадой, а затем вернулся в США в районе Монтаны, продолжив движение к Атлантическому океану.

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Военные сбили шар с помощью истребителя-невидимки у побережья Южной Каролины. Обломки упали в Атлантический океан. Их извлекли для дальнейшего изучения.

Байден объявил в субботу, что в среду он отдал приказ сбить воздушный шар после того, как он пересёк Монтану. Однако Пентагон рекомендовал подождать, пока это можно будет сделать над открытыми водами.

Военные говорят, что не сбили его раньше, поскольку шар летел выше воздушных коридоров гражданской авиации, поэтому в воздухе опасности не представлял, однако из-за его обломков кто-то мог пострадать на земле.

Министр обороны Ллойд Остин заявил в субботу, что американские военные смогли собрать ценные разведданные, изучив воздушный шар. Он также добавил, что три подобных шара летали над территорией США и при Дональде Трампе.

Однако бывший президент в ответ написал в соцсетях: «Китай слишком уважал Трампа, чтобы такое могло произойти. И этого НИКОГДА не происходило».

В интервью телеканалу бывший директор разведки Трампа Джон Рэтклифф также опроверг сообщения о предыдущих инцидентах с воздушными шарами.

Китай утверждает, что воздушный шар был дирижаблем, используемым в метеорологических и научных целях, который случайно унесло в воздушное пространство США. Однако эксперты отмечают, что Пекин уже давно запускает шары в разведывательных целях.

Инцидент вызвал резкую реакцию Вашингтона. Так, Госсекретарь США Энтони Блинкен из-за этого отменил свой визит в Китай, намеченный на 5-6 февраля.

Между тем, Пентагон заметил ещё один шар-разведчик. Теперь уже над территорией Латинской Америки. Точное его местоположение не сообщают, однако его видели над Венесуэлой и Коста-Рикой.

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