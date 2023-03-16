Париж утопает в мусоре из-за забастовки коммунальных рабочих

Париж утопает в мусоре. Работники коммунальных служб вместе с другими жителями Франции вышли на масштабные протесты..

Париж утопает в мусоре. Работники коммунальных служб вместе с другими жителями Франции вышли на масштабные протесты против пенсионной реформы.

Теперь во многих туристических местах столицы стоит зловоние и лежат груды пакетов с отходами. Тротуары заблокированы.

Туристы в недоумении. Говорят, что такого не ожидали.

[Джереми де ла Газа, турист из США]:

«Это меня очень удивило. Мне говорили, что это очень чистый город. Так что это стало для меня сюрпризом. Я не понял, что случилось и что происходит». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я в шоке. Очень грязно. Я приехал с друзьями, и мусор на улицах просто как бельмо на глазу. Очень некрасиво визуально. Думаю, туристам такое не нравится. Ожидаешь, что Париж будет прекрасным, а тут такая отвратительная картина». [Шана Поттер, туристка из Канады]:

«Пока мы не меняем планов. Но если мусора будет больше, мы, вероятно, уедем в другую часть города. Не хотим это нюхать».

По данным парижской мэрии, на девятый день забастовки коммунальных работников на улицах столицы скопилось более 6000 тонн мусора.

Министр внутренних дел Франции призвал мэра столицы Анн Идальго, которая поддерживает движение против пенсионной реформы, найти решение проблемы.

При этом мэрия Парижа пока не предприняла никаких действий. Забастовка сборщиков мусора будет продолжаться как минимум до 20 марта.

Пенсионный возраст во Франции хотят поднять с 62 до 64 лет. Это было одним из главных предвыборных обещаний Эмманюэля Макрона. Правительство утверждает, что реформа поможет сохранить жизнеспособность пенсионной системы.

Однако многие французы недовольны. Говорят, что не готовы работать до столь преклонного возраста.

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