Протестующие в чёрном поджигали мусорные баки в Париже и бросали в полицию камни и другие предметы...

Новые стычки во Франции в ходе протестов против пенсионной реформы

Протестующие в чёрном поджигали мусорные баки в Париже и бросали в полицию камни и другие предметы. Правоохранители в ответ оттесняли демонстрантов и применяли слезоточивый газ.

Во Франции продолжаются выступления против крайне непопулярной пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона.

Во вторник правительство отклонило требования профсоюзов отменить и пересмотреть закон, который повышает пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Это вызвало недовольство профсоюзных лидеров. Они говорят, что власти должны найти выход из кризиса.

Между тем, министр внутренних дел Франции объявил о начале процесса закрытия «левых экстремистских» организаций, которые в минувшие выходные вступили в ожесточённые стычки с полицией во время протеста против строительства водохранилища на западе Франции.

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По словам Жеральда Дарманена, разведывательные службы уже давно следят за этими организациями. Многие из них также несут ответственность за погромы в ходе текущих протестов против пенсионной реформы.

[Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции]:

«На этом этапе я уже предложил закрыть восемь левых экстремистских организаций. Каждый запрос подтвердил государственный совет. Мы будем продолжать работу благодаря поддержке разведки, а также единогласной поддержке парламента».

Миллионы людей с середины января присоединились к выступлениям против пенсионной реформы. Следующий общенациональный протест профсоюзы наметили на 6 апреля.

Макрон обещал провести реформу во время своих обеих предвыборных кампаний. Президент говорит, что она необходима, чтобы спасти систему пенсионных накоплений от краха. Профсоюзы и оппозиционные партии, в свою очередь, настаивают, что есть другие способы это сделать.

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