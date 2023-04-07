В городах Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы

В Париже снова вспыхнули стычки между полицией и протестующими, выступающими против пенсионной реформы. Уже более 10..

В Париже снова вспыхнули стычки между полицией и протестующими, выступающими против пенсионной реформы.

Уже более 10 дней в стране продолжаются общенациональные протесты против закона, который повысит пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

В полицейских летели камни, бутылки и краска. Также протестующие поджигали велосипеды и палки. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

В целом протесты проходили мирно. Однако стычки вспыхнули в городах по всей Франции.

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[протестующая]:

«Я здесь сегодня и буду здесь до отмены пенсионной реформы, которая совершенно неприемлема и идёт вразрез со всеми нашими социальными благами. Мы работаем, чтобы зарабатывать и жить на наши пенсии. Но нам добавят ещё два года и урежут пенсии».

Опросы показывают, что подавляющее большинство французов выступают против реформы и решения правительства провести её через парламент без голосования.

Лидеры профсоюзов и протестующие говорят, что единственный выход из кризиса – это отменить закон. Однако премьер-министр и президент это предложение решительно отвергают.

Ключевой датой станет 14 апреля, когда Конституционный совет вынесет свой вердикт по закону. Однако, как считают эксперты, он вряд ли отменит реформу.

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