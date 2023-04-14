Стычки между протестующими и полицией вспыхнули на площади Бастилии в Париже. Это 12-й день непрерывной общенациональной..

Протесты против пенсионной реформы во Франции активизировались перед решением Конституционного совета

[протестующая]:

«Насилие усугубилось после применения статьи конституции 49.3 без парламентского голосования. Многие почувствовали себя обманутыми и поняли, что правительство не пойдёт на уступки. Поэтому решили объявить забастовку».

Стычки между протестующими и полицией вспыхнули на площади Бастилии в Париже. Это 12-й день непрерывной общенациональной забастовки против непопулярной пенсионной реформы. Её без одобрения парламента принял президент Эмманюэль Макрон, повысив пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Подразделения спецназа применили к демонстрантам слезоточивый газ. Несколько человек арестованы.

Профсоюзы активизировали протесты, поскольку Конституционный совет страны скоро должен дать заключение о правомерности законопроекта. Если решение будет положительным, правительство получит право официально обнародовать закон и начать его применение.

[протестующий]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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При этом правительство надеется, что решение Конституционного совета в конечном итоге положит конец выступлениям.

В последние недели народные выступления стали менее массовыми. Сейчас на улицы выходят небольшие группы людей. Раньше участников было более миллиона.

Впрочем, профсоюзы обещают продолжать протесты, несмотря ни на что.

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