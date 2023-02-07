Эта история произошла в Объединённых Арабских Эмиратах. Бездомный кот бродил по городским улицам в поисках еды. Сотрудники типографии его заметили и покормили. После этого случая кот, которого назвали Томом, стал часто наведываться в типографию.
«Потом он перестал уходить и поселился здесь», – рассказал Адем, один из сотрудников. Теперь кот не только ест и спит в типографии, но также играет с клиентами.
Сотрудники типографии развесили фото кота на всех стенах. Это стало привлекать клиентов. Одна женщина написала на своей страничке в соцсети: «Теперь благодаря коту я постоянный [клиент] типографии. У них есть талисман, из-за которого хочется постоянно возвращаться. Всем хотят с ним поиграть».
«Люди завалили меня вопросами о местонахождении типографии и о том, можно ли получить фото кота Тома в рамке. Я счастлива, что помогла привлечь в типографию больше клиентов!», – добавила она.
Как бродячий кот стал талисманом
Эта история произошла в Объединённых Арабских Эмиратах. Бездомный кот бродил по городским улицам в поисках еды. Сотрудники типографии его заметили и покормили. После этого случая кот, которого назвали Томом, стал часто наведываться в типографию.