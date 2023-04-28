Не по сезону жаркая погода установилась в некоторых регионах Европы. В Португалии температура поднимается выше 30..

В Европе из-за ранней жары могут раньше начаться лесные пожары

[туристка]:

«Нам это очень нравится. Сейчас очень жарко, но для жары ещё слишком рано».

Не по сезону жаркая погода установилась в некоторых регионах Европы. В Португалии температура поднимается выше 30 градусов. Это полная неожиданность для туристов в Лиссабоне.

Из-за ранней жары опасаются и ранних лесных пожаров. Так уже было в прошлом году, когда они бушевали по всей Европе. Огонь выжег 8000 квадратных километров территорий. Это вдвое превысило среднегодовой показатель за последние 16 лет.

Сейчас добавляет тревоги необычно сухая зима. Из-за редких и скудных осадков почва пересыхает.

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Франция на месяц раньше обычного начала подготовку к борьбе с лесными пожарами. Спасатели проводят учения, в которых задействована наземная и воздушная техника.

В Испании уже полтора года выпадает меньше среднего количества осадков. Это уже вызвало засуху. Водохранилища заполнены только на половину, а в некоторых регионах на северо-востоке и юге страны – на четверть.

А это водохранилище пересохло полностью. Последние полторы недели местным жителям привозят питьевую воду в цистерне. Снабжать ею надо 80 тысяч человек.

Испанцы говорят, что чувствуют беспомощность и боятся того, что им может принести лето.

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