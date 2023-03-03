Дикая природа страдает: экстремальная засуха в США сменилась экстремальными дождями

Живописный водопад обрушивается по склону горы в национальном парке Йосемити в США. Местные водохранилища переполнены, а..

Живописный водопад обрушивается по склону горы в национальном парке Йосемити в США.

Местные водохранилища переполнены, а на окружающих пиках лежит небывало толстый слой снега.

Это могло бы быть поводом для радости в Калифорнии, которая последние годы страдала от разрушительной засухи.

Но почему эксперты обеспокоены состоянием дикой природы?

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[Бет Пратт, сотрудница Национальной федерации дикой природы]:

«Йосемити – моё любимое место на планете. Вот почему я живу неподалёку».

Бет Пратт изучает дикую природу Йосемитской долины последние 25 лет. Говорит, что в 2022 году уровень реки Мерсед был настолько низким, что стали беспокоиться о благополучии тритонов. Однако теперь вода поднялась так высоко, что это представляет угрозу.

К такой ситуации привела экстремальная погода зимой, которая принесла штормы, оползни и наводнения.

[Бет Пратт, сотрудница Национальной федерации дикой природы]:

«Ключевое значение имеют вода, качество растительности, а также разрушение среды обитания, когда происходит такое невероятное движение воды. В новостях сообщали об оползнях, каменных оползнях. Обычно здесь их не бывает. Но когда они происходят ежедневно в течение шести недель, дикая природа не может так быстро изменить среду обитания».

Скотт Гедиман работает рейнджером Йосемитского парка последние 27 лет. Говорит, что дикой природе сложно приспособиться к таким резким изменениям.

[Скотт Гедиман, рейнджер]:

«Что уникально в этом году, так это то, что у нас был огромный снежный покров и немного тёплая погода. Итак, мы оглядываемся и видим здесь весенний водопад посреди зимы».

Снежный покров по всему штату 1 февраля был почти в два раза больше среднего показателя для этого времени года.

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