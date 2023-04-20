В Индии отпраздновали День Всемирного наследия в условиях аномальной жары

Несмотря на аномальную жару, тысячи туристов стекаются к знаковым достопримечательностям Индии. Так здесь ежегодно празднуют День..
Дата загрузки: 2023-04-20
[турист из Дании]:
«Сегодня у нас замечательная возможность увидеть Тадж-Махал в прекрасной Индии в прекрасную погоду. Моей дочери сегодня исполняется 27 лет. Так что это хороший подарок на день рождения – привезти её в Тадж-Махал в День Всемирного наследия».
А это Красный форт – ещё одна величественная постройка, возведённая при Шах-Джахане в середине XVII века.
[туристка из Индии]:
«Мы пришли сюда ранним утром, когда посетителей ещё не очень много. Мне также понравилось то, что в День Всемирного наследия билеты бесплатные».
День Всемирного наследия учреждён в 1983 году. Его отмечают 18 апреля, с 84-го года. В это день проходят конференции и другие мероприятия, а некоторые музеи не берут плату за вход. Также во время празднования открываются двери исторических зданий и археологических комплексов, которые в другие дни посетить нельзя.
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