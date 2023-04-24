В ботаническом саду в Рио-де-Жанейро определили 11 самых гигантских деревьев

Гигантские деревья высотой в десятки метров стали одним из главных украшений старинного ботанического сада в Рио-де-Жанейро...

Гигантские деревья высотой в десятки метров стали одним из главных украшений старинного ботанического сада в Рио-де-Жанейро. Первой встречает гостей «Авеню королевских пальм».

Прародительницу этих стройных красавиц посадил в начале XIX века португальский король Жуан VI, который и основал этот сад. Её привезли с острова Маврикий. Сейчас самая высокая пальма возвышается на 48 метров.

Это второе по высоте дерево парка. Всего здесь одиннадцать самых гигантских деревьев. На первом месте – хайя сенегальская или африканское красное дерево. Его высота – 49 метров. Третье место занимает хлопковое дерево. Оно родом с Амазонской низменности.

[Рафаэлла Форсса, ботаник]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы часто видим хлопковые деревья на берегах рек. И они выделяются среди других деревьев. Уже издалека понятно, что это хлопковое дерево, поскольку оно возвышается над всем лесом».

В саду также растёт эвкалипт высотой 39 с половиной метров. Его привезли с австралийского острова Тасмания.

Ботаники измерили более 4600 деревьев, чтобы определить самые высокие.

[Маркус Надрус, ботаник]:

«Мы закрепили лидар на дроне. Беспилотник может подниматься до 100 метров, то есть намного выше деревьев. Лидар измеряет высоту с помощью лазера».

Найти гигантские деревья в парке можно с помощью бумажной карты или приложения для смартфона. Также можно заказать экскурсию. В ботаническом саду проложены разные туристические маршруты.

Изначально сад был создан для акклиматизации экзотических растений. Когда в Бразилии истощились природные запасы золота, стали искать другие пути развития экономики. В то время в ботаническом саду выращивали чёрный перец, мускатный орех и корицу.

Сейчас здесь насчитывается 6500 видов растений, включая очень редкие. Весь парк раскинулся на 140 гектаров. Но более половины территории занимает дикий атлантический лес, который поднимается на склоны горы Корковаду.

Каждый год сад посещают несколько сотен тысяч человек.

Короткая ссылка на эту страницу: