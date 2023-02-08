Тела умерших лежат прямо на улицах в турецкой области Хатай

Родственники оплакивают умерших прямо на улицах турецкой области Хатай. Тела людей никто не убирает, поскольку сейчас..

Родственники оплакивают умерших прямо на улицах турецкой области Хатай. Тела людей никто не убирает, поскольку сейчас главная задача – найти выживших.

Под завалами после землетрясений в Турции и Сирии могут находиться ещё тысячи людей. И спасатели начали гонку со временем. Особенно учитывая, что температура воздуха в регионе опускается до нуля.

На этих кадрах спасение ребёнка в сирийском городе Джандарис. Здесь удалось найти и спасти ещё двоих детей. Более 1800 человек в Сирии погибли, а тысячи получили ранения.

В Турции число жертв превышает 7800. Около 20 тысяч получили телесные повреждения.

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Жители Хатай делятся друг с другом шлемами, молотками, железными прутьями и верёвками, чтобы поднимать обломки и самостоятельно спасать выживших. Помощи многие так и не дождались.

Родители этого мужчины по-прежнему под завалами. Он говорит, что уже устал плакать.

[Халил Генкоглу, местный житель]:

«Мы выбираемся своими силами. Выбравшихся отправляем в больницы. Хороним людей на свои средства. Всё очень сложно. Такое с нами впервые».

Другой местный житель потерял родителей. Но надеется ещё спасти своего двоюродного брата.

[Абдулкадир Доган, местный житель]:

«Мы хотим спасти наших жён, родственников и друзей, оказавшихся под обломками. Мы пытаемся вместе с ними хвататься за соломинку. Но без спасателей очень сложно. Мой двоюродный брат под завалами, а я ничего не могу сделать».

В районе землетрясения в Турции объявлен режим чрезвычайного положения на три месяца. На местах работают тысячи спасателей, и их число постоянно увеличивается. Однако масштаб разрушений настолько большой, что людей и техники пока не хватает.

Президент Тайип Эрдоган сказал, что 70 стран предложили помощь в поисково-спасательных операциях, и что Турция планирует открыть отели в Анталье, чтобы временно разместить людей, пострадавших от землетрясений.

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