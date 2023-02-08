Тела умерших лежат прямо на улицах в турецкой области Хатай

Родственники оплакивают умерших прямо на улицах турецкой области Хатай. Тела людей никто не убирает, поскольку сейчас..
Дата загрузки: 2023-02-08
Под завалами после землетрясений в Турции и Сирии могут находиться ещё тысячи людей. И спасатели начали гонку со временем. Особенно учитывая, что температура воздуха в регионе опускается до нуля.
На этих кадрах спасение ребёнка в сирийском городе Джандарис. Здесь удалось найти и спасти ещё двоих детей. Более 1800 человек в Сирии погибли, а тысячи получили ранения.
В Турции число жертв превышает 7800. Около 20 тысяч получили телесные повреждения.
Жители Хатай делятся друг с другом шлемами, молотками, железными прутьями и верёвками, чтобы поднимать обломки и самостоятельно спасать выживших. Помощи многие так и не дождались.
Родители этого мужчины по-прежнему под завалами. Он говорит, что уже устал плакать.
[Халил Генкоглу, местный житель]:
«Мы выбираемся своими силами. Выбравшихся отправляем в больницы. Хороним людей на свои средства. Всё очень сложно. Такое с нами впервые».
Другой местный житель потерял родителей. Но надеется ещё спасти своего двоюродного брата.
[Абдулкадир Доган, местный житель]:
«Мы хотим спасти наших жён, родственников и друзей, оказавшихся под обломками. Мы пытаемся вместе с ними хвататься за соломинку. Но без спасателей очень сложно. Мой двоюродный брат под завалами, а я ничего не могу сделать».
В районе землетрясения в Турции объявлен режим чрезвычайного положения на три месяца. На местах работают тысячи спасателей, и их число постоянно увеличивается. Однако масштаб разрушений настолько большой, что людей и техники пока не хватает.
Президент Тайип Эрдоган сказал, что 70 стран предложили помощь в поисково-спасательных операциях, и что Турция планирует открыть отели в Анталье, чтобы временно разместить людей, пострадавших от землетрясений.
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