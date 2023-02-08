Мексика высылает 98 нелегальных детей-мигрантов в Гватемалу

Мексика вышлет 98 гватемальских детей и подростков, прибывших на её территорию без сопровождения взрослых и надлежащих..

Мексика вышлет 98 гватемальских детей и подростков, прибывших на её территорию без сопровождения взрослых и надлежащих документов. Нелегальных мигрантов вернут в их страну. В их числе будут и те, кого недавно обнаружили в грузовике.

Фуру остановили на контрольно-пропускном пункте в мексиканском штате Чиуауа. Он граничит с американскими штатами Нью-Мексико и Техас. Внутри находились 67 нелегальных мигрантов из Гватемалы. 57 из них – подростки в возрасте от 14 до 17 лет, в основном мальчики. Все ехали без сопровождения взрослых. Документов, необходимых для миграции, у них тоже не было.

Пока в Гватемалу прибыли 28 несовершеннолетних из того грузовика.

[Стюард Родригес, директор Института миграции Гватемалы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Остальные не прилетели, потому что мы разыскиваем их родственников через Министерство иностранных дел. Так мы сможем вернуть их в семьи».

Поиски родственников также ведут Генеральная прокуратура Гватемалы и служба социального обеспечения.

Тысячи нелегальных мигрантов постоянно устремляются из Центральной и Южной Америки в США. Сначала они перебираются в Мексику, а потом пытаются незаконно перейти границу с Соединёнными Штатами.

Дональд Трамп во время своего президентства пытался усовершенствовать миграционное законодательство страны, чтобы сдержать поток нелегальных искателей лучшей жизни.

После прихода к власти Джо Байдена ситуация снова ухудшилась. Каждый месяц фиксируют десятки тысяч незаконных пересечений границы. Так, в декабре прошлого года их было 250 тысяч. Это стало рекордным показателем.

Короткая ссылка на эту страницу: