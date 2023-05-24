В Таиланде крыша школы рухнула на людей, есть жертвы

В Таиланде во время шторма обрушилась кровля школьного спортзала, где люди вечером спасались от дождя. Инцидент..
Дата загрузки: 2023-05-24
В Таиланде во время шторма обрушилась кровля школьного спортзала, где люди вечером спасались от дождя. Инцидент произошёл в провинции Пхичит более чем в 300 километрах от Бангкока.
[Канника Инстакул, мэр Нерн-Пора]:
«Здание полностью рухнуло. Это был спортивный зал. Люди укрывались там от дождя. Пострадали школьники и их родители, а также уборщики».
Спасатели работали всю ночь и утро. В итоге удалось извлечь тела шестерых погибших. Позже число жертв увеличилось – в больнице от полученных травм скончался шестилетний мальчик. Ещё 18 человек пострадали.
Местные жители говорят, что никогда раньше не видели такой сильной бури.
[местный житель]:
«Раздался звук словно с поля боя. Затем, секунд через пять, обрушилась буря. Я не думал о том, чтобы снять это на видео – это было совсем не весело. Сначала я не понял, что это ветер. Это было похоже на звуки боя – так громко. Живу здесь 40 лет и никогда не такого не видел. Мурашки по коже».
У места бедствия организовали центр помощи.
Тайские метеорологи в понедельник объявили о начале сезона дождей. Они предупреждают о сильных ливнях на севере Таиланда до конца недели.
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