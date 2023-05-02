Более 200 полицейских Техаса вовлечены в поиски 38-летнего Франсиско Оропесу, которого подозревают в убийстве пятерых его..

В Техасе до сих пор не поймали человека, застрелившего женщин и детей за замечание

Более 200 полицейских Техаса вовлечены в поиски 38-летнего Франсиско Оропесу, которого подозревают в убийстве пятерых его соседей. Он открыл огонь по людям из полуавтоматического оружия только из-за того, что они сделали ему замечание за позднюю стрельбу.

Погибли трое женщин в возрасте от 21 до 31 года, а также 18-летний юноша и 8-летний мальчик. Все они жили в этом доме, однако не были членами одной семьи. Также на месте стрельбы ещё двоих детей обнаружили живыми. Сообщается, что женщины закрыли их своими телами, чтобы защитить от пуль.

Фотографии Оропесы развешаны по всему Кливленду. Местные жители говорят, что соседи, в которых он стрелял, были мирными и тихими.

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[Дейл Тиллер, сосед]:

«В нашем квартале никогда не было проблем с ними. Как по мне, они были очень приятными людьми, не агрессивными, спокойными».

[Валентино Агар, сосед]:

«Это травма. Сердце разрывается. Я переживаю, поскольку, когда смотрю на его фотографию, то представляю себя этим убитым маленьким мальчиком. Это так грустно».

Полиция сообщает, что подозреваемый вышел из своего дома поздно вечером и начал стрелять из полуавтоматического оружия у себя во дворе. Затем его соседи вышли и попросили прекратить. Они вернулись в дом. Однако Оропеса пошёл за ними и открыл огонь. Большинство жертв были застрелены в голову. Все – выходцы из Гондураса.

Сообщается, что ранее полиция уже несколько раз выезжала к дому мужчины из-за жалоб на звуки стрельбы.

ФБР пока не знает, где может скрываться подозреваемый.

[Дейл Тиллер, сосед]:

«Он мог попросить кого-нибудь вывести его из района, найти место, где можно спрятаться. Община определённо находится в состоянии повышенной готовности. Мы на грани, нервничаем, боимся. Хотим, чтобы этого труса поймали».

[Валентино Агар, сосед]:

«Это очень лесистая местность, есть заброшенные места, где он может прятаться. А, возможно, его скрывают друзья. Страшно, поскольку в понедельник начались занятия, а его до сих пор не нашли».

За информацию о местонахождении Оропесы назначили вознаграждение в 80 тысяч долларов.

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