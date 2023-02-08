Президент Перу Дина Болуарте осматривает с воздуха район на юге страны, где недавно сошёл смертоносный оползень...

Оползень в Перу: не менее 16 погибших

Президент Перу Дина Болуарте осматривает с воздуха район на юге страны, где недавно сошёл смертоносный оползень. Его жертвами стали не менее 16 человек. Среди погибших – трое детей. Ещё два человека числятся пропавшими без вести.

[Дина Болуарте, президент Перу]:

«Гуманитарная помощь прибывает, и сегодня мы пролетели над зоной бедствия, чтобы увидеть масштаб разрушений, особенно в зонах добычи».

Оползень сошёл в регионе Арекипа, близ города Секоча, который расположен на берегу реки. Бедствию предшествовали сильные дожди.

Разрушено не менее десяти домов. Ещё 310 повреждены и тоже могут рухнуть. Жители пострадавших кварталов пытаются найти уцелевшие вещи.

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[пострадавшая]:

«Оползень возник из ниоткуда, и мы отчаялись. Мы даже не смогли взять одеяла. Мы с криками бежали, схватив детей».

Гуманитарную помощь в пострадавший район присылают по воздуху, поскольку оползень разрушил дороги.

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