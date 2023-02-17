В Турции спустя более 10 дней из-под завалов достали 17-летнюю девушку

17-летнюю девушку спасли в четверг в турецкой провинции Кахраманмараш. Она провела под завалами 10 дней. Ждала..

17-летнюю девушку спасли в четверг в турецкой провинции Кахраманмараш. Она провела под завалами 10 дней. Ждала помощи 248 часов под руинами многоквартирного дома.

В том же городе из-под обломков достали ещё одну женщину. Она провела в ловушке на 10 часов больше.

А эти аплодисменты звучат в честь выжившего мальчика в области Хатай. Ребёнок провёл под завалами 260 часов. Спасатели работали всю ночь.

Шахтёр Джемиль вместе с другими коллегами помогает в поисках выживших с первых дней землетрясения. Мужчины преодолели 1000 километров, чтобы сюда попасть.

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[Джемиль Дедоглу, спасатель]:

«Нет большей радости, чем услышать голос выжившего. Нет большего счастья, чем взять этого человека и передать его семье».

Но такие операции по спасению становятся всё более редкими. Это оставляет людей в печали и гневе по мере того, как умирает надежда. Многие обвиняют в многочисленных жертвах коррумпированную сферу строительства. Люди говорят, что дома строили некачественно, именно поэтому тысячи из них обрушились.

Пока неизвестно, сколько людей пропало без вести. Ни турецкие, ни сирийские власти цифр не называют. Число погибших в Турции превышает 36 тысяч человек, а в Сирии – 5800.

Житель города Адыяман Мустафа говорит, что не заходил ни в одно здание после землетрясения.

[Мустафа Акан, выживший]:

«Я греюсь здесь на улице, сжигая дрова в ведре. Сплю на улице. Это не жизнь. Мы едим хлеб и суп, которые люди присылают в рамках помощи. У нас больше нет жизни. Мы боимся. Я пока не заходил ни в одно здание».

В Сирии землетрясение потрясло регион, разделённый и опустошённый 12 годами гражданской войны.

Усилия по оказанию помощи очень затруднены из-за конфликта. Многие жители северо-запада чувствуют себя брошенными, поскольку гуманитарная помощь после землетрясения почти всегда направляется в другие части обширной зоны бедствия.

В четверг 15 катарских грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в удерживаемый повстанцами город Африн. На них доставили продукты питания, лекарства и палатки.

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