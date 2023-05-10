Археологи пытаются разгадать загадку могилы с шестью телами на Гран-Канарии

Загадка захоронения возрастом в несколько столетий. Археологи на испанском острове Гран-Канария пытаются понять: кто эти шесть..

Загадка захоронения возрастом в несколько столетий. Археологи на испанском острове Гран-Канария пытаются понять: кто эти шесть молодых людей, скелеты которых нашли лицом вниз в пещере, со связанными руками и накрытые камнями.

Свидетельства указывают на насильственную смерть много веков назад. И это могло произойти ещё до испанского завоевания архипелага у северо-запада Африки в XV веке.

[Вероника Альберто, археолог]:

«Их не похоронили в прямом смысле слова… Это была погребальная практика, которая сопровождалась символическим насилием».

Руководитель раскопок Вероника Альберто говорит, пока определить точный период невозможно, поскольку на месте захоронения не нашли никаких предметов, которые помогли бы это сделать. Теперь ждут результатов радиоуглеродного датирования костей.

[Вероника Альберто, археолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это могло быть захоронение аборигенов. Но раскопки необходимо расширить и учесть, что останки могут быть из другого периода уже после завоевания, из XVI, XVII или XVIII века».

По словам Альберто, один череп был раздроблен на много маленьких осколков. Это была самая серьёзная травма среди шестерых умерших.

[Вероника Альберто, археолог]:

«Все эти детали подводят нас к конкретному сценарию, сценарию символический и физической насильственной смерти. И это была очень конкретная группа людей».

Исследователи говорят, что это не совсем обычное захоронение. Среди умерших только мужчины. У всех шестерых сильные руки. Это позволяет предположить, что они занимались определённым видом физического труда.

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