Сотни мигрантов застряли между границами Мексики и США. Они прошли через мексиканский КПП, но на американскую..

На границе между Мексикой и США застряли сотни мигрантов

Сотни мигрантов застряли между границами Мексики и США. Они прошли через мексиканский КПП, но на американскую территорию не могут попасть по несколько дней. Вероятно, таможня и пограничная служба не справляются с оформлением документов. Наплыв мигрантов большой.

Волонтёры из штата Калифорния приносят к границе еду и воду.

[Адрианна Джассо, волонтёр]:

«Некоторые провели здесь уже четыре ночи. А ночью и утром очень холодно. Здесь есть мамы с младенцами, которым семь-восемь месяцев. Есть восьми- и десятилетние мальчики».

Пограничники готовятся к ещё большему наплыву мигрантов, поскольку политика эпохи пандемии завершается. Раньше документ под названием «Раздел 42», подписанный экс-президентом Дональдом Трампом, позволял быстро депортировать просителей убежища. В соответствии с этим правилом пограничники более двух миллионов 700 тысяч раз выслали мигрантов, незаконно пересёкших границу. Причём многие неоднократно повторяли попытки.

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Срок действия «Раздела 42» истекает 11 мая. И хотя администрация президента Джо Байдена неоднократно заявляла, что это не приведёт к открытию границ для мигрантов, но они продолжают скапливаться рядом с несколькими КПП.

[Адрианна Джассо, волонтёр]:

«В конце прошлой недели здесь было примерно 120 мигрантов. А сейчас их, возможно, 400 или 500».

Между тем Палата представителей США планирует принять пакет мер по обеспечению безопасности границ. Они предусматривают ужесточение миграционной политики, возобновление строительства стены вдоль юго-западной границы с Мексикой и увеличение штата пограничной службы.

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