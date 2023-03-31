Пятерых человек арестовали по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов в Сьюдад-Хуаресе в мексиканском штате..

Пять человек арестованы по делу о гибели 39 мигрантов в Мексике

[Сара Ирен Эррериас, сотрудница Генеральной прокуратуры Мексики]:

«Выдано шесть ордеров на арест трёх сотрудников Национального института миграции, двух сотрудников частной охраны и мужчины, который совершил поджог».

Пятерых человек арестовали по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов в Сьюдад-Хуаресе в мексиканском штате Чиуауа. В ближайшее время задержат ещё одного фигуранта дела, но кого именно, представители Генеральной прокуратуры не пояснили. Подозреваемых обвиняют в убийстве и нанесении телесных повреждений.

Мигранты погибли в результате пожара в миграционном центре содержания под стражей. Это были выходцы из стран Центральной и Южной Америки, в основном гватемальцы. Власти придерживаются версии, что мигранты подожгли матрасы в знак протеста против предстоящей депортации.

Запись с камеры видеонаблюдения показала, как охранники спешно покидают помещение, где начинается пожар. При этом мигрантов не выпустили.

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После инцидента власти начали проверку частной охранной компании и обнаружили нарушения в её работе.

[Роза Исела Родригес Веласкес, министр безопасности Мексики]:

«Мы уже обратились в Национальный институт миграции с просьбой расторгнуть контракт с этой компанией. С завтрашнего дня безопасность в Сьюдад-Хуаресе будут обеспечивать сотрудники федеральной службы охраны».

Между тем родственники некоторых погибших мигрантов до сих пор не могут опознать тела. По закону это должны делать только самые близкие члены семьи.

[Эдгар Нараньо, мигрант из Венесуэлы]:

«Я двоюродный брат и не могу этого сделать. Но я сказал сотрудникам правозащитной организации, что у большинства мигрантов здесь нет близких родственников».

Несколько десятков мигрантов, в основном из Венесуэлы, недовольных последними событиями, устроили протест. Они поставили палатки рядом с миграционным центром в Сьюдад-Хуаресе.

А эта женщина протестует против ареста своего брата – сотрудника Национального института миграции.

[Далия Кольясо, сестра задержанного]:

«Выданы ордера на арест, и мы не согласны, потому что мой брат не виновен. Если есть человек, который помогал мигрантам, так это он. Можете спросить у его коллег, и они подтвердят, что он помогал мигрантам».

Тем временем Сьюдад-Хуарес покидают сотни нелегальных мигрантов. Взяв все свои вещи и детей, они переходят через реку Рио-Гранде и направляются к границе США.

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