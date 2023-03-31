Пять человек арестованы по делу о гибели 39 мигрантов в Мексике

Пятерых человек арестовали по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов в Сьюдад-Хуаресе в мексиканском штате..
Дата загрузки: 2023-03-31
[Сара Ирен Эррериас, сотрудница Генеральной прокуратуры Мексики]:
«Выдано шесть ордеров на арест трёх сотрудников Национального института миграции, двух сотрудников частной охраны и мужчины, который совершил поджог».
Мигранты погибли в результате пожара в миграционном центре содержания под стражей. Это были выходцы из стран Центральной и Южной Америки, в основном гватемальцы. Власти придерживаются версии, что мигранты подожгли матрасы в знак протеста против предстоящей депортации.
Запись с камеры видеонаблюдения показала, как охранники спешно покидают помещение, где начинается пожар. При этом мигрантов не выпустили.
После инцидента власти начали проверку частной охранной компании и обнаружили нарушения в её работе.
[Роза Исела Родригес Веласкес, министр безопасности Мексики]:
«Мы уже обратились в Национальный институт миграции с просьбой расторгнуть контракт с этой компанией. С завтрашнего дня безопасность в Сьюдад-Хуаресе будут обеспечивать сотрудники федеральной службы охраны».
Между тем родственники некоторых погибших мигрантов до сих пор не могут опознать тела. По закону это должны делать только самые близкие члены семьи.
[Эдгар Нараньо, мигрант из Венесуэлы]:
«Я двоюродный брат и не могу этого сделать. Но я сказал сотрудникам правозащитной организации, что у большинства мигрантов здесь нет близких родственников».
Несколько десятков мигрантов, в основном из Венесуэлы, недовольных последними событиями, устроили протест. Они поставили палатки рядом с миграционным центром в Сьюдад-Хуаресе.
А эта женщина протестует против ареста своего брата – сотрудника Национального института миграции.
[Далия Кольясо, сестра задержанного]:
«Выданы ордера на арест, и мы не согласны, потому что мой брат не виновен. Если есть человек, который помогал мигрантам, так это он. Можете спросить у его коллег, и они подтвердят, что он помогал мигрантам».
Тем временем Сьюдад-Хуарес покидают сотни нелегальных мигрантов. Взяв все свои вещи и детей, они переходят через реку Рио-Гранде и направляются к границе США.
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