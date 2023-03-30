За гибель 39 мигрантов в Сьюдад-Хуаресе, возможно, несут ответственность восемь человек. Об этом сообщила министр безопасности..

Восемь человек попали под следствие после гибели 39 мигрантов в Мексике

За гибель 39 мигрантов в Сьюдад-Хуаресе, возможно, несут ответственность восемь человек. Об этом сообщила министр безопасности Мексики. В числе подозреваемых – сотрудник государственной миграционной службы, два федеральных агента и пять охранников из частной компании.

Инцидент произошёл в миграционном центре содержания под стражей, где находились 68 выходцев из стран Центральной и Южной Америки. По мнению властей, они устроили протест из-за предстоящей депортации, и несколько человек подожгли матрасы.

При этом камера видеонаблюдения запечатлела, что пожар начинался в присутствии охранников. Но те, не выпустив мигрантов, быстро вышли из помещения. Пока неизвестно, были ли у тех людей ключи. Также не понятно, почему мигрантов так и не попытались выпустить. В то же время всех женщин, находившихся в другой камере, успешно эвакуировали.

В результате пожара погибли 39 мигрантов, большинство из них – гватемальцы. Ещё 28 человек серьёзно пострадали от отравления дымом.

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[Роза Исела Родригес Веласкес, министр безопасности Мексики]:

«Одна из целей расследования в том, чтобы выяснить, почему не были соблюдены меры защиты граждан. Эти правила не были соблюдены. Также необходимо узнать, почему никто не спас людей и не открыл двери».

Всех подозреваемых допросили в прокуратуре. Задержаний пока нет. Однако известно, что прокуратура намерена выдать четыре ордера на арест. Причём один предназначен для мигранта, который участвовал в поджоге матрасов.

[Крус Перес Кельяр, мэр Сьюдад-Хуареса]:

«Это серьёзная проблема. И эта трагедия произошла в миграционном центре, который не подчиняется властям города. Сейчас некоторые пытаются закрыть глаза на случившееся. Но, как говорит президент страны, безнаказанности быть не должно».

В последнее время на границе Мексики скапливается много мигрантов, которые хотят попасть в США. Временные приюты переполнены, многие люди живут прямо на улице. Мексиканцы жалуются, что устали от мигрантов. Те блокируют пограничные переходы, а также пристают к местным жителям, выпрашивая деньги.

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