Подобные сцены становятся всё более частыми на границе США и Мексики. Длинные очереди из граждан Китая,..

Всё больше нелегальных китайских мигрантов пытаются попасть в США через Мексику

[китайский мигрант]:

«Люди, полиция здесь очень добрые. Вот, что я называю Америкой».

Подобные сцены становятся всё более частыми на границе США и Мексики. Длинные очереди из граждан Китая, которых допрашивают агенты пограничной службы США.

Всё больше китайских мигрантов въезжают в США из Мексики без виз.

До этого следуют нерегулярными сухопутными маршрутами через Латинскую Америку.

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Все опрошенные говорят, что идея к ним пришла благодаря информации, которую распространяют в социальных сетях. Туда выкладывают подробные инструкции, в том числе, какую обувь надевать и к каким гидам обращаться за помощью.

[китайский мигрант]:«Сначала я приехал в Гонконг из провинции Хубэй. Потом на самолёте полетел в Таиланд. Затем опять на самолёте полетел в Турцию. Оттуда в Эквадор. И потом через Южную Америку добрался сюда».

Китайское посольство в Вашингтоне написало, что власти КНР выступают против нелегальной миграции. При этом оно заявило, что это «международный вопрос, который требует кооперации между странами».

Эксперты по миграции считают, что поток людей вырос по двум причинам. Во-первых, из-за экономических последствий нескольких лет жесточайших локдаунов в Китае. Во-вторых, визу в США китайцам стало получить сложнее.

[Сяошэн Хуан, юрист]:«В Китае действовала очень строгая политика нулевой терпимости к COVID-19. Вся страна была закрыта, включая жилые дома и предприятия. Сегодня люди не могут сидеть дома и просто смотреть в потолок. Им нужно зарабатывать, чтобы сводить концы с концами, выплачивать ипотеку и покупать еду».

За полгода с октября 2022 года на границе Мексики с США задержали более 6500 китайских граждан. И хотя это лишь малая часть среди сотен тысяч мигрантов, китайцев называют самой быстрорастущей этнической группой, которые пытаются попасть на американскую территорию.

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