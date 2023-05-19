В Мексике освободили 49 мигрантов, похищенных из автобуса преступной группировкой

Власти Мексики освободили 49 мигрантов, похищенных преступной группировкой из частного автобуса. В операции по их поиску..

Власти Мексики освободили 49 мигрантов, похищенных преступной группировкой из частного автобуса. В операции по их поиску участвовало несколько сотен военных.

Как сообщил глава Секретариата национальной обороны, мигрантов нашли в нескольких местах в центре штата Сан-Луис-Потоси, а также в соседнем Нуэво-Леоне. Люди прибыли из Гондураса, Гаити, Венесуэлы, Сальвадора, Бразилии и Кубы и направлялись в сторону американской границы.

Всего в автобусе было около 50 человек. Он выехал из северного штата Чьяпас и был в трёх часах езды от города Монтеррей, когда его перехватили. Некоторые из мигрантов рассказали, что члены преступной банды зашли в автобус, когда он остановился на заправке.

[Луис Кресенсио Сандоваль, глава Секретариата национальной обороны]:

«Первые мигранты сообщили нам, что приехали на заправку, и там к ним подошли члены преступной группировки».

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Также свидетели рассказали, что люди, которые остановили автобус, потребовали от водителей выкуп в размере более 2000 долларов, а также похитили людей.

[Луис Кресенсио Сандоваль, глава Секретариата национальной обороны]:

«Мы ищем водителей, они наша главная цель. Поэтому остаёмся здесь. Помните, что в предыдущие дни происходило нечто подобное. У нас было количество пропавших людей, и после проведённой операции мы нашли ещё больше мигрантов в этом районе».

Это не первое массовое похищение в Мексике. Мигранты здесь часто становятся мишенью преступных банд. Людей хватают ради выкупа, продажи, принуждения к труду или с другими целями. При этом они продолжают идти по районам, где действуют наркокартели.

Так, в конце прошлого года в северном штате Дуранго похитили несколько автобусов с гражданами Никарагуа. Это стало крупнейшим из известных похищений мигрантов в Мексике за последние годы.

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