В Эль-Пасо на границе США и Мексики увеличился поток мигрантов. С 1 октября по 28 февраля..

В Эль-Пасо рядом с Мексикой задерживают всё больше нелегальных мигрантов

В Эль-Пасо на границе США и Мексики увеличился поток мигрантов. С 1 октября по 28 февраля пограничные патрули задержали 224 тысячи человек. Это почти в два с половиной раза больше, чем за тот же период прошлого и позапрошлого годов.

По словам пограничников, большинство нелегальных мигрантов – взрослые люди без семей.

[Фидель Бака, пограничник]:

«Здесь никто не сдаётся полиции, семей не очень много. Большинство людей, которые нам встречаются, – взрослые, путешествующие в одиночку. Они стремятся избежать задержания. И в основном мы здесь видим граждан Мексики».

В последние месяцы Министерство внутренней безопасности США предлагает мигрантам регистрироваться в приложении CBP One. После загрузки фотографий и документов пользователь получает уведомление о записи на приём и о том, где ему можно пересечь границу. Многие жалуются, что программа зависает, и поэтому просто продолжают попытки нелегально пересечь границу. В итоге мигрантов задерживают.

[мигрантка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Эль-Пасо граничит с мексиканским штатом Чиуауа. В черте города проходит река Рио-Гранде. На противоположной от Эль-Пасо стороне находится мексиканский город Сьюдад-Хуарес. Именно оттуда в США устремляется основной поток мигрантов.

Американские пограничники вынуждены постоянно патрулировать сектор площадью 200 тысяч квадратных километров. Каждый месяц они задерживают десятки тысяч нелегальных мигрантов.

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