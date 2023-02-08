Слезоточивым газом во Франции разгоняют протесты против пенсионной реформы

Слезоточивый газ применили против протестующих на улицах Нанта. Подобное происходило и в других городах. По всей..

Слезоточивый газ применили против протестующих на улицах Нанта. Подобное происходило и в других городах. По всей Франции профсоюзы мобилизовали третью волну забастовок против пенсионной реформы Эмманюэля Макрона.

Общественный транспорт, школы и нефтеперерабатывающие заводы приостановили работу. Люди вышли на улицы, недовольные планами президента увеличить пенсионный возраст.

В Ницце один из демонстрантов говорит, что люди устают работать уже к тому времени, как истекает нынешний пенсионный возраст в 62 года.

[протестующий]:

«Как вы можете прочитать на моём плакате, нам нужно отказаться от повышения срока до 64 лет, поскольку французы устают от работы, особенно те, у кого она тяжёлая. Для меня выход на пенсию – это вторая жизнь, а не зал ожидания смерти. Это возмутительно, потому что нужно работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать».

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Настроения этого мужчины разделяют многие работающие французы, такие как Сандрин – медсестра, протестующая в Париже.

[протестующая]:

«В какой-то момент люди должны сказать «Стоп» и заставить правительство понять, что это больше не приемлемо. Всегда расплачиваются одни и те же люди. Мы хотим закончить свою карьеру безопасно».

Сам закон уже начал рассматривать парламент страны. И как ожидается, этот путь будет ухабистым, поскольку у президента нет абсолютного большинства в законодательном органе.

Макрон говорит, что реформа поможет сохранить бюджет одной из самых щедрых пенсионных систем развитого мира. К 2030 году она позволит экономить более 18 миллиардов евро в год.

При этом французы проводят больше всего лет на пенсии среди стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. И, согласно опросам, подавляющее большинство граждан не хочет отказываться от этого преимущества.

Впрочем, есть некоторые признаки того, что общественное недовольство постепенно ослабевает. Так, на недавние забастовки вышло немного меньше участников, чем неделей ранее.

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