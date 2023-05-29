Протесты против судебной реформы в Израиле активизировались

Уже пять месяцев Израиль сотрясают протесты против судебной реформы. Сейчас они вспыхнули с новой силой, поскольку..

Уже пять месяцев Израиль сотрясают протесты против судебной реформы. Сейчас они вспыхнули с новой силой, поскольку Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство возвращается к её реализации. Перед этим Кнессет утвердил новый двухлетний бюджет.

Судебную реформу разработало правительство премьер-министра Нетаньяху. Самые масштабные демонстрации пришлись на конец марта. После этого премьер отложил принятие законопроекта, чтобы достичь компромисса с оппозицией.

Однако израильтяне продолжили выходить с протестами, требуя полной отмены судебной реформы. По мнению оппозиции и критиков, она угрожает демократии.

[протестующий]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы хотим сказать другой стороне, что не остановимся, пока не убедимся в отсутствии реальной угрозы израильской демократии. Может быть, кажется, что мы начинаем уставать после 21 недели протестов, но это не так. Даже если мы устали, демократия всё равно для нас важнее».

Судебная реформа позволит законодателям назначать судей в Верховный суд. При этом его полномочия будут ограничены. В частности, члены Верховного суда не смогут обсуждать основные, то есть конституционные законы страны. А те законы, которые он имеет право отменять, Кнессет сможет принять повторно.

[протестующий]:

«Если Израиль с нынешним правительством получит слишком большую власть и лишит Верховный суд права контролировать правительство, то оно сможет делать всё, что захочет. Тогда наша страна станет похожей на Польшу или Венгрию, а мы этого не хотим. Мы хотим полной демократии».

В свою очередь, авторы реформы и её сторонники говорят, что новый закон восстановит баланс между ветвями власти. Сейчас у чрезмерно либерального Верховного суда слишком много полномочий. Он агрессивно вмешивается в работу парламента и исполнительной власти.

Премьер-министр считает, что невыборная коллегия судей не должна ограничивать действия парламента, избранного народом. По его мнению, такое положение дел как раз и подрывает демократию.

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