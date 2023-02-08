Марку с портретом Карла III представила Королевская почта Великобритании

Королевская почта Великобритании представила марку с портретом короля Карла III. Изображение такое же, как на монетах...

Королевская почта Великобритании представила марку с портретом короля Карла III. Изображение такое же, как на монетах. Его создал британский скульптор Мартин Дженнингс. Лицо Карла III повёрнуто влево.

[Дэвид Голд, представитель Королевской почты]:

«Это кардинальная перемена. Люди выросли, видя только изображение Её Величества. Его создал для марок Арнольд Машен. У нас 70 лет был один монарх, и с 1967 года были марки только одного вида. Сменились монархи, меняется и дизайн наших марок».

Первая почтовая марка в истории Великобритании появилась в 1840 году.

[Дэвид Голд, представитель Королевской почты]:

«Король Карл III – седьмой монарх, появившийся на почтовой марке. Первым монархом, конечно же, была королева Виктория. Марка с её портретом известна как «Чёрный пенни». Так появилась традиция изображать монархов на однотонном фоне».

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Марки с портретом Карла III будут отличаться цветом в зависимости от номинала. Это будут фиолетовый, зелёный, бирюзовый и тёмно-зелёный цвета.

Новые марки поступят в продажу 4 апреля – за два месяца до коронации Карла III. Между тем почтовые отделения продолжат продавать и марки с изображением Елизаветы II.

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