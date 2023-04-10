Два теракта и многотысячный протест: в Израиле неспокойно

Один итальянец погиб и ещё семеро туристов получили ранения в Тель-Авиве в результате наезда автомобиля. Власти..

Один итальянец погиб и ещё семеро туристов получили ранения в Тель-Авиве в результате наезда автомобиля.

Власти квалифицировали инцидент как теракт. На этих кадрах – предположительно, момент, когда полицейские застрелили нападавшего. Сообщается, что это израильский араб из города Кафр-Касем.

Он направил свой автомобиль на популярную велосипедную и пешеходную дорожку, идущую вдоль пляжа. Затем машина выехала на газон и перевернулась. Полицейские сообщили, что открыли огонь по водителю, поскольку он держал в руках пистолет.

[туристы из США]: жен и муж

«Если честно, было очень страшно. Надеюсь, как можно скорее сможем попасть домой. <…> Это точно не то, ради чего мы приехали. <…> И наш отель там, поэтому мы наблюдали за всем из номера. Очень страшно».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Парамедики сообщили об одном погибшем и семерых пострадавших.

[Итай Атиас, парамедик]:

«Трое получили ранения средней степени тяжести, четверо – лёгкие ранения. Всех доставили в ближайший медицинский центр в Тель-Авиве. Позже выяснилось, что все пациенты были туристами, приехавшими сюда просто провести вечер. Желаем всем им крепкого здоровья и скорейшего выздоровления».

Это было второе нападение со смертельным исходом за день. Ранее в посёлке Эфрат на Западном берегу неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехали 48-летняя израильтянка и две её дочери, которым было чуть больше 20-ти. Обе девушки скончались. Их мать ранена. Все трое были мигрантами из Великобритании с двойным гражданством.

Между тем, в субботу десятки тысяч израильтян присоединились к протестам против судебной реформы Биньямина Нетаньяху. Они снова призвали не менять законодательство, которое позволит правительству назначать судей Верховного суда.

Во время акции протеста люди также провели минуту молчания в память о погибших в пятничных атаках.

Короткая ссылка на эту страницу: